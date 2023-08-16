США запустят пиар-кампанию для привлечения молодёжи Сербии к своим проектам

Американское посольство в Белграде намерено привлечь больше жителей Сербии к участию в своей программе для «молодых лидеров». Для этого планируется заключить контракт с организацией, которая проведёт в стране соответствующую пиар-кампанию. С предварительным уведомлением ознакомился RT.

Как отмечается в документе, американское внешнеполитическое ведомство нацелено расширить число участников проекта BOLD (Balkanski omladinski lideri, «Молодые балканские лидеры») по меньшей мере до 3 тыс. человек.

«Посольство США в Белграде ищет фирму, которая разработает и проведёт начиная с октября 2023 года кампанию по связям с общественностью, поощряющую молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет в Сербии присоединяться к нашей новой сети молодых лидеров BOLD», — говорится в уведомлении.

Пиар-кампания также должна способствовать продвижению американского проекта среди родителей, педагогов, работодателей и коллег молодых граждан Сербии. В проекте предполагается задействовать традиционные и цифровые СМИ, добавили в посольстве.

При этом в ведомстве рассчитывают охватить аудиторию в разных городах и сельских районах страны.

Ранее стало известно, что посольство США планирует провести в рамках BOLD два тренинга для балканской молодёжи на тему гражданской активности. На мероприятия привлекут участников из Сербии, Черногории, а также Боснии и Герцеговины.

По мнению политологов, Соединённые Штаты занимаются подкупом лидеров общественного мнения в регионе.