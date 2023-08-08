США организуют тренинги «для развития лидерского потенциала» у молодёжи Сербии

Отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявляет сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности. Согласно документу, целевую аудиторию программы составляют молодые люди от 18 до 35 лет. С текстом ознакомился RT.

«Сеть BOLD (Balkanski omladinski lideri, «Молодые балканские лидеры») — это проект отдела публичной дипломатии, направленный на развитие лидерского потенциала у представителей сербской молодёжи путём предоставления им возможностей для реализации проектов…» — отмечается в описании гранта.

Американское посольство в Сербии планирует провести два тренинга для балканской молодёжи по направлениям «Гражданская активность» и «Экономическое развитие». На эти цели отдел публичной дипломатии выделит $75 тыс.

«Два углублённых тренинга, посвящённых лидерству, организуемых в США длительностью четыре — шесть недель, — по одному на каждую тему проекта BOLD», — говорится в документе.

Американские специалисты подчёркивают, что в семинарах должно быть не менее 60% участников из различных частей Сербии, а остальные участники должны быть из Боснии и Герцеговины и Черногории.

Политолог Иван Мезюхо отметил в разговоре с RT, что основная задача проектов в Сербии — поставить государство «на антироссийские рельсы».

«США настойчиво пытаются навязать Сербии свою волю. Фактически занимаются подкупом лидеров общественного мнения через гранты, семинары, лидерские тренинги и подачки неправительственных организаций в виде благотворительной помощи. Ключевая задача Соединённых Штатов в регионе — поставить сербское государство на «антироссийские рельсы», — отметил эксперт.

Ранее Госдепартамент направлял до $160 тыс. на развитие «критического мышления» у молодёжи Сербии.