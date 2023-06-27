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Политолог: США недовольны неприсоединением Сербии к коалиции антироссийских держав

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Полина Полетаева
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Запад готовит «цветную революцию» в Сербии.
Политолог: США недовольны неприсоединением Сербии к коалиции антироссийских держав
  • Gettyimages.ru
  • © BalkansCat

Политолог обратил внимание на то, что Соединённые Штаты недовольны тем, что Сербия не присоединяется к неформальной коалиции антироссийских держав.

«Вашингтон делает всё, чтобы побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства как своих собственных национальных интересов, так и в отношении российского народа и государства», — отметил собеседник RT, прокомментировав тем самым заявление Матвиенко.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке Западом «цветной революции» в Сербии.

В настоящий же момент, как отметила Матвиенко, Запад идёт на «чудовищный цинизм» и для дестабилизации ситуации в Сербии использует два случая стрельбы в школах, то есть, по сути, играет на трагедиях сербского народа, а также на людском, родительском горе. 

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