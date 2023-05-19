Вучич: восточные спецслужбы предупредили о попытках цветных революций в Сербии

Восточные спецслужбы предупреждали о попытках организовать в Сербии цветные революции, заявил президент Александр Вучич.

«Наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю — не знаю, что они пытаются, знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей», — цитирует его РИА Новости.

3 мая подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда, в результате которой погибли девять человек, семь были ранены.

Министерство внутренних дел Сербии подтвердило информацию о задержании подозреваемого.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал данное нападение террористическим актом.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил правительству вернуть высшую меру наказания в стране, но кабмин отклонил его предложение в связи с международными нормами.