Вучич: восточные спецслужбы предупредили о попытках цветных революций в Сербии
«Наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю — не знаю, что они пытаются, знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей», — цитирует его РИА Новости.
3 мая подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда, в результате которой погибли девять человек, семь были ранены.
Министерство внутренних дел Сербии подтвердило информацию о задержании подозреваемого.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал данное нападение террористическим актом.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил правительству вернуть высшую меру наказания в стране, но кабмин отклонил его предложение в связи с международными нормами.