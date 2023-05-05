В МВД Сербии подтвердили задержание устроившего стрельбу в Младеноваце
«Сотрудники МВД после тщательных поисков задержали У.Б 2002 года рождения в районе города Крагуевац. Он подозревается в том, что из огнестрельного оружия убил восемь и ранил 14 человек», — цитирует заявление министерства РИА Новости.
Ранее сербское агентство Tanjug сообщило о задержании нападавшего в Младеноваце.
5 мая сообщалось, что число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац увеличилось до восьми, ранены 13 человек. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал данное нападение террористическим актом.