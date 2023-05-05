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В МВД Сербии назвали нападение в Младеноваце террористическим актом

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Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац под Белградом террористическим актом.

Об этом сообщает агентство Tanjug.

«Министр внутренних дел Братислав Гашич заявил, что речь идёт о теракте», — пишет агентство.

Уточняется, что все спецподразделения МВД в настоящий момент привлечены к поиску устроившего стрельбу: Специальная антитеррористическая группа (САЈ), жандармерия, отряд быстрого реагирования, вертолётное подразделение и т. д.

Ранее сообщалось, что число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац увеличилось до восьми, ранены 13 человек.

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