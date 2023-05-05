«Блиц»: число жертв стрельбы в Сербии увеличилось до восьми, ранены 13 человек

Число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац увеличилось до восьми, ранены 13 человек.

Об этом информирует издание «Блиц».

Отмечается, что в убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией.

В материале сказано, что он поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего его и сестру ровесника.

Подозреваемый продолжил стрельбу в селе Шепшин.

В регионе объявлен план «Вихрь».

3 мая CNN сообщил, что в результате стрельбы в медицинском учреждении в американском городе Атланте погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

По данным телеканала, открывшим стрельбу оказался бывший военный, который пришёл в учреждение на приём для психологической оценки.