Президент Вучич высказался за возвращение смертной казни в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил правительству вернуть высшую меру наказания в стране, но кабмин отклонил его предложение в связи с международными нормами.

«Утром я предложил главе правительства (Ане Брнабич. — RT) вернуть смертную казнь, но она и правительство против. Потому что мы бы были единственными вместе с Белоруссией, у кого была бы смертная казнь в Европе. А мы этого не можем [сделать] по каким-то очень умным конвенциям. Ранее я был против смертной казни и горько раскаиваюсь, что у меня была такая политическая позиция», — цитирует РИА Новости Вучича.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранение.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал данное нападение террористическим актом.

Ранее подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда, в результате которой погибли девять человек, семь были ранены.