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Власти Сербии объявили трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде

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Министр образования Сербии Бранко Ружич заявил, что сербское правительство объявило с 5 мая трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять и ранены семь человек.
Власти Сербии объявили трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде
  • Gettyimages.ru

«Правительство приняло решение о трёхдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем, 7 мая, а занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в центре Белграда полиция задержала устроившего стрельбу в школе подростка. По данным СМИ, подросток не был проблемным и являлся примерным учеником. Рассматривается версия, что нападение было совершено под воздействием наркотиков.

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