Причиной стрельбы в школе в Белграде могла стать плохая оценка

Подросток в Белграде мог устроить стрельбу в школе из-за плохой оценки по истории.

Об этом сообщает газета «Вечерние новости» со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, устроивший стрельбу школьник получил единицу по истории.

Согласно последним данным МВД, девять человек, включая охранника, убиты, семеро ранены.

Ранее сообщалось, что в центре Белграда полиция задержала устроившего стрельбу в школе подростка. По данным СМИ, подросток не был проблемным и являлся примерным учеником. Рассматривается версия, что нападение было совершено под воздействием наркотиков.