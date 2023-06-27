Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке Западом цветной революции в Сербии.

Об этом она заявила агентству Sputnik Сербия.

«Сегодня налицо классический пример сетецентричной войны, когда подконтрольные Западу сетевые структуры используют какую-нибудь чувствительную тему, для расшатывания ситуации, пытаясь довести её до состояния, когда она может сработать как «спусковой крючок». А после этого провоцируют демонстрации и задействуют подготовленную местную оппозицию», — рассказала она.

По её словам, именно таким образом проводилась «арабская весна», и также пытались дестабилизировать ситуацию в Иране в 2009 и 2022 годах.

В настоящий же момент, как отметила Матвиенко, Запад идёт на «чудовищный цинизм» и для дестабилизации ситуации в Сербии использует два случая стрельбы в школах, то есть, по сути, играет на трагедиях сербского народа, а также людском, родительском горе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что восточные спецслужбы предупреждали о попытках организовать в стране цветные революции.