Госдеп планирует обучить албанские СМИ писать «независимые» материалы

Посольство США в Тиране объявило программу повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой». Проект будет способствовать большей осведомлённости населения и прозрачности работы госучреждений страны, отмечают составители. С документом ознакомился RT.

«Данный проект направлен на повышение квалификации албанских журналистов и студентов факультетов журналистики, что позволит им лучше следить за деятельностью государственных органов и государственными расходами, а также повысит уровень подотчётности государственных учреждений Албании», — отмечается в документе.

Сотрудники американского ведомства планируют создать площадки, на которых албанские студенты и представители СМИ смогут принять участие в расследованиях, «свободных от политического или экономического влияния».

«Повысить квалификацию албанских студентов факультетов журналистики и журналистов для написания независимых, тщательно подготовленных материалов, способствующих большей прозрачности и подотчётности государственных органов власти», — говорится в описании приоритетных направлений программы.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов объяснил в разговоре с RT, что Вашингтон таким образом стремится вернуть упущенное влияние на Западных Балканах.

«США теряют свои позиции на Балканах и теперь хотят их вернуть. Это особенно ярко проявилось в Сербии, на парламентских выборах, где местное население поддержало действующую власть… Это попытка повлиять не только на мнение албанцев, но и на жителей Косова», — отметил эксперт.

Ранее Еврокомиссия направляла €3 млн на «стратегическое информирование» албанцев о ЕС.