USAID потратит $12 млн на «ускорение» вступления Албании в Евросоюз

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы для ускорения вступления Албании в ЕС. В частности, планируется повысить конкурентоспособность экономики страны и продвигать реформы. С документом ознакомился RT.

Агентство США по международному развитию планирует заключить контракт с исполнителем услуг на реализацию программы, цель которой — ускорение вступления Албании в ЕС посредством повышения конкурентоспособности и интеграции в европейский рынок.

Сотрудники американского ведомства убеждены, что имидж и опыт USAID, сотрудничество с Евросоюзом, коллегами из правительства Албании и частным сектором обеспечит «эффективное сближение», которое позволит привести албанское законодательство в соответствие с нормами ЕС посредством «поддержки производственно-сбытовой цепочки».

«Эта деятельность позволит Албании продемонстрировать прогресс в достижении Копенгагенских экономических критериев для вступления в ЕС, согласно которым государства должны обеспечить функционирование рыночной экономики, а также быть способными справляться с конкурентным давлением в рамках ЕС», — говорится в описании программы.

Общий объём финансирования в рамках программы USAID составит $12 млн.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT предположил, что интеграция Албании в рынок ЕС создаст дополнительные проблемы для европейских фермеров.

«Это попытка нанести удар по нынешним европейским фермерам, которые работают в пределах ЕС. Использовать Албанию как рынок сбыта особого смысла нет, принимать к себе албанские товары без пошлин и ограничений тоже будет проблематично. Поэтому принятие Албании (в европейский рынок. — RT) в минус для ЕС, да и самой Албании — это вряд ли будет большим подспорьем», — заключил эксперт.

Ранее в Европарламенте заявили о риске банкротства для фермеров Румынии из-за зерна с Украины.

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