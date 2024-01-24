В ЕП заявили о риске банкротства для фермеров Румынии из-за зерна с Украины
- РИА Новости
«Глобальные факторы усложняют социально-экономическую ситуацию, в результате чего многие фермеры сталкиваются с финансовыми трудностями, в том числе с риском банкротства», — пишет Буда.
По его словам, румынские фермеры недовольны рыночными ценами на зерновые культуры, особенно на пшеницу. Всё больше производителей лишаются своих хозяйств, поскольку не в состоянии выплатить долги, отметил парламентарий.
«Производственные затраты на гектар значительно выросли, а зерновые культуры с Украины поставляются по очень низким ценам, так как фунгициды, пестициды, инсектициды, удобрения и дизельное топливо там намного дешевле, чем в Европейском союзе», — добавил политик.
На этом фоне Буда спросил Еврокомиссию, рассматривает ли она трудности, с которыми сталкиваются румынские фермеры, и планирует ли принимать меры в связи с этим.
Румынские фермеры неоднократно организовывали акции протеста. Так, 15 января они заблокировали два пункта пропуска с Украиной. Несколькими днями ранее Патриотический союз фермеров Румынии организовал протест на тракторах в Бухаресте.
Недовольства торговой политикой ЕС с Украиной высказывали производители и в других странах Европы. По мнению экспертов, многие из них лишились дохода и были вынуждены выйти на митинги.