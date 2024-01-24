В ЕП заявили о риске банкротства для фермеров Румынии из-за зерна с Украины

Евродепутат из Румынии Даньел Буда заявил, что производители зерновых культур из его страны рискуют обанкротиться. По его словам, затраты фермеров значительно выросли, в то время как зерно с Украины продаётся в ЕС по очень низким ценам. Об этом он рассказал в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

«Глобальные факторы усложняют социально-экономическую ситуацию, в результате чего многие фермеры сталкиваются с финансовыми трудностями, в том числе с риском банкротства», — пишет Буда.

По его словам, румынские фермеры недовольны рыночными ценами на зерновые культуры, особенно на пшеницу. Всё больше производителей лишаются своих хозяйств, поскольку не в состоянии выплатить долги, отметил парламентарий.

«Производственные затраты на гектар значительно выросли, а зерновые культуры с Украины поставляются по очень низким ценам, так как фунгициды, пестициды, инсектициды, удобрения и дизельное топливо там намного дешевле, чем в Европейском союзе», — добавил политик.

На этом фоне Буда спросил Еврокомиссию, рассматривает ли она трудности, с которыми сталкиваются румынские фермеры, и планирует ли принимать меры в связи с этим.

Румынские фермеры неоднократно организовывали акции протеста. Так, 15 января они заблокировали два пункта пропуска с Украиной. Несколькими днями ранее Патриотический союз фермеров Румынии организовал протест на тракторах в Бухаресте.

Недовольства торговой политикой ЕС с Украиной высказывали производители и в других странах Европы. По мнению экспертов, многие из них лишились дохода и были вынуждены выйти на митинги.