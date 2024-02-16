USAID проведёт соцопросы в Сербии об отношении к программам США

Агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в Сербии три опроса общественного мнения и три набора фокус-групп, чтобы узнать об отношении населения к программам помощи США. Результаты исследований позволят осуществить «стратегическое планирование в области коммуникаций», говорится в документе. С материалами ознакомился RT.

Американское Агентство по международному развитию планирует провести в Сербии три ежегодных опроса общественного мнения численностью не менее 2,4 тыс. человек каждый. Для этой цели ведомство наймёт подрядчика.

Исполнитель должен также организовать раунд опросов в восьми отдельных фокус-группах, которые помогут выяснить, как воспринимается помощь со стороны США в Сербии.

«Опрос 2024 года позволит установить исходные показатели в вопросе осведомлённости и точек зрения (относительно оказания США помощи Сербии. — RT) и осуществлять углублённый анализ по различным демографическим группам», — отмечается в документе.

Последующие опросы помогут отслеживать изменения в отношении населения к программам USAID под влиянием «информационных сообщений, кампаний, материалов и прочих инструментов и средств коммуникационной сферы», подчёркивают американские специалисты.

Согласно документу, данные соцопросов будут использоваться для стратегического планирования дальнейших коммуникаций. Контракт с исполнителем рассчитан на три года.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что Вашингтон стремится найти сторонников среди сербов и держать в фокусе внимания отношения с США.

«Тут две цели. Одна заключается в том, чтобы попробовать нащупать среди сербов тех людей, которые симпатизируют Штатам. А вторая — тиражировать внимание к Соединённым Штатам и пытаться представлять их в качестве силы, которая могла бы «помочь» Сербии», — подчеркнул эксперт.

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