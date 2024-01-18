«Ставка на внутреннюю дестабилизацию»: как украинские спецслужбы вербуют россиян через Telegram-каналы

Как стало известно RT, украинские спецслужбы начали применять новую схему вербовки российских граждан, и прежде всего подростков, вовлекая их в разведывательную деятельность через Telegram-каналы и задействуя в DDoS-диверсиях. Маскирующиеся под OSINT-проекты, в основе которых лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований», эти ресурсы становятся ловушкой для любознательной молодёжи. Используя методики «геймификации», Киев проводит операции по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале.

По данным источников RT в российских правоохранительных органах, к сбору разведывательных данных в интересах украинских спецслужб может быть причастен Telegram-канал OSINT CLUB, который администрируется украинским IT-специалистом Мирославом Шеховцовым.

Шеховцов в настоящее время проживает в Вене, параллельно обучаясь на факультете электротехники и информационных технологий Грацского технического университета.

RT проанализировал переписку Мирослава Шеховцова в профильных IT-чатах, где он делится некоторыми деталями своей биографии. Там он, в частности, сообщает, что «познакомился с программированием из-за игр лет в 10—11, изучал луа и джаву, в общем, брался за всё подряд. Потом остановился на питоне» (Орфография и пунктуация оригинала сохранены. — RT).

Значительную часть контента Telegram-канала Шеховцова составляет продвижение так называемых GEOINT-сервисов и алгоритмов работы.

GEOINT — географическая разведка по открытым источникам — представляет собой набор специальных программных инструментов, с помощью которых можно, к примеру, вычислять положение в пространстве конкретного человека по его фотографиям в социальных сетях.

При этом в канале не просто пропагандируется данная методика, но и продвигаются специализированные игры якобы для «развития навыков», например GeoGuesser, или кейсов с поиском военной техники.

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Австрийский связной

Связь Шеховцова-младшего с украинскими спецслужбами, по информации источника RT, прослеживается через его отца, известного украинского политолога из Севастополя Антона Шеховцова. Как и сын, Антон Шеховцов проживает в Вене, где занимает позицию внештатного лектора Венского университета. При этом Шеховцов-старший остаётся обсуждаемой фигурой в украинских академических кругах. На Украине помнят, как в 2000—2002 годах он преподавал в Европейском университете в Киеве, в 2005—2006-м был координатором Евразийского союза молодёжи в Севастополе. В 2006—2010 годах обучался в аспирантуре на кафедре философских и социальных наук Севастопольского национального технического университета, с 2010 по 2012 год был приглашённым научным сотрудником так называемой Группы исследований радикализма и новых СМИ Университета Нортгемптона в Великобритании.

Шеховцов также работал в качестве приглашённого научного сотрудника венского Института гуманитарных исследований в 2012—2013, а также в 2016—2018 годах. В числе партнёров и доноров института указаны такие структуры, как фонд «Открытое общество»* Джорджа Сороса, посольства Польши и Чехии в Вене, а также австрийские министерства обороны и образования. А начиная с 2015 года Шеховцов трудится ассоциированным научным сотрудником украинской лоббистской организации «Институт евро-атлантического сотрудничества», основанной экс-министром иностранных дел Украины Борисом Тарасюком.

По данным источника RT в российских правоохранительных органах, именно через отца-политолога Мирослав Шеховцов осуществляет связь и координацию вербовочной работы в отношении россиян под видом OSINT-ресурсов в Telegram с украинскими спецслужбами.

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Тайная сеть

В разговоре с RT руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров назвал украинские схемы вовлечения в противоправную деятельность через различные Telegram-каналы «достаточно изощрёнными».

«Кто-то начинает вести то или иное интересное сообщество, а затем уже на особо интересную молодёжь вываливаются уже индивидуально — с заказами как будто бы. А по факту эти заказы оказываются связанными с совершением тех или иных действий, подпадающих под шпионаж», — говорит IT-аналитик.

По словам эксперта, в основе кажущейся шуточной игры в «исследовательские челленджи», как то, например, задание обнаружить дислокацию воинской части, может лежать подлинная цель злоумышленников получить шпионские сведения.

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указывает, что попытки вербовки россиян через социальные сети и Telegram-каналы со стороны украинских спецслужб приобрели в последнее время угрожающий размах.

«С украинской стороны сейчас делается большая ставка на внутреннюю дестабилизацию России и теракты на нашей территории, поэтому вербовка — и в том числе для нужд геолокации критических объектов — становится приоритетом украинских спецслужб. Поэтому среди россиян надо проводить более последовательную разъяснительную работу, поскольку с точки зрения безопасности Telegram-каналы могут становиться крайне токсичными», — замечает политолог.

Эксперт также обратил внимание на то, что многие российские граждане до сих пор крайне беспечно относятся к вопросам информационного противоборства.

«Та же ситуация в Белгороде, где жители снимали и выкладывали в сеть видео работы ПВО, говорит нам о том, что беспечность неприемлема. Тут много ещё работы у наших спецслужб, но должна расти гражданская ответственность самих россиян, которые должны понимать, что любые контакты с украинскими спецслужбами — это ситуация повышенной опасности и прямой путь к госизмене», — заключает Брутер.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.