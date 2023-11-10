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РИА Новости: разведка ликвидировала ДРГ ВСУ, которой командовал французский офицер

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Группа бойцов российского спецназа уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бойца российской разведывательной бригады «Днепр».

«Он был диверсант. В составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего офицер», — сказал военный.

По его словам, французский офицер мог быть командиром украинской ДРГ.

Как отметили в агентстве, точно выяснить это не удалось, так как вся украинская группа была уничтожена.

Ранее российские войска пресекли деятельность двух украинских ДРГ на территории ДНР.

В октябре украинская ДРГ попала в засаду и нарвалась на растяжки в зоне СВО.

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