Группа бойцов российского спецназа уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бойца российской разведывательной бригады «Днепр».

«Он был диверсант. В составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего офицер», — сказал военный.

По его словам, французский офицер мог быть командиром украинской ДРГ.

Как отметили в агентстве, точно выяснить это не удалось, так как вся украинская группа была уничтожена.

Ранее российские войска пресекли деятельность двух украинских ДРГ на территории ДНР.

В октябре украинская ДРГ попала в засаду и нарвалась на растяжки в зоне СВО.