Российские войска пресекли деятельность двух украинских ДРГ на территории ДНР

Бойцы российской армии пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, силы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ были ликвидированы в районе населённых пунктов Старомайорское и Ровнополь.

Также Минобороны заявило об ударах по украинской армии на островах Мелкий и Алёшкинский.