Российские войска пресекли деятельность двух украинских ДРГ на территории ДНР
Бойцы российской армии пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны России.
- РИА Новости
По данным ведомства, силы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ были ликвидированы в районе населённых пунктов Старомайорское и Ровнополь.
Также Минобороны заявило об ударах по украинской армии на островах Мелкий и Алёшкинский.
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