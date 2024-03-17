«Есть граница»: почему в Германии не исключили конфликта с РФ из-за возможных поставок Киеву ракет Taurus

Удары ракетами Taurus по российской территории стали бы объявлением войны Москве, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Она также полагает, что если мирные переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, то Киев может потерять ещё больше территорий. На этом фоне президент Сербии Александр Вучич констатировал, что перед Западом сейчас стоит выбор — дальнейшая эскалация или переговоры с РФ. По словам экспертов, в руководстве западных стран пока доминируют сторонники углубления конфликта. В то же время на Западе также присутствуют политики, выступающие за скорейшее урегулирование украинского вопроса, напоминают специалисты.

Пуски крылатых ракет Taurus по объектам на российской территории означали бы объявление войны РФ. Такого мнения придерживается лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую, становишься участником конфликта», — сказала Вагенкнехт в интервью Rheinische Post, слова которой приводит РИА Новости.

Напомним, 1 марта главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие военные обсуждали поставки Taurus на Украину и возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью этих ракет.

Обнародование этой беседы вызвало серьёзный резонанс в Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось вновь заявить об отсутствии планов передавать Taurus Киеву. 14 марта против поставок этих боеприпасов проголосовали и депутаты бундестага. Однако дискуссии на этот счёт в ФРГ не прекращаются.

Сара Вагенкнехт

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В частности, разногласия в правящей коалиции вызвало предложение Британии осуществить обмен, в ходе которого Берлин передаст Лондону Taurus, а британцы взамен поставят Украине аналогичные по типу ракеты Storm Shadow. Министр обороны Германии Борис Писториус исключил такой вариант, однако глава МИД ФРГ Анналена Бербок в разговоре с журналистами не стала его отвергать.

Позже журнал Der Spiegel сообщил, что Бербок «пытается за кулисами уговорить канцлера поставить на Украину крылатые ракеты».

По словам аналитиков, в истории с поставками Taurus Киеву рано ставить точку: Берлин может изменить своё решение.

«Обнародованные переговоры немецких военных свидетельствуют о том, что на уровне командования ВВС Германии этот вопрос всё ещё обсуждается. Может повториться ситуация с танками Leopard, которые Шольц тоже не собирался отправлять», — сказал в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман полагает, что канцлер ФРГ «осознаёт военно-политические риски, сопряжённые с передачей ракет Taurus Украине, и поэтому не желает брать на себя ответственность за дальнейшее обострение отношений с Россией».

Кроме того, на политику Шольца также влияет стремление сохранить действующую правящую коалицию.

«На данный момент Германией руководит коалиция левых и зелёных, которая в любой момент может расползтись по швам. В этой связи главная задача Шольца заключается в том, чтобы не совершать резких движений, способных коренным образом изменить расклад сил в бундестаге», — указал Фельдман в комментарии RT.

«Два сценария»

В интервью Rheinische Post Вагенкнехт также не исключила, что, если мирные переговоры не начнутся в ближайшее время, Украина может потерять ещё больше территорий.

«Необходимо предложить России прекращение поставок (на Украину западного. — RT) вооружения в случае, если Москва согласится на немедленное прекращение огня и мирные переговоры», — считает политик.

О необходимости перемирия заявил в тот же день и президент Сербии Александр Вучич. В интервью телеканалу B92 он отметил, что перед Западом сейчас стоит выбор — дальнейшая эскалация или переговоры с РФ.

«Есть два сценария. Либо Запад пойдёт в сторону полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая установится некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира», — сказал сербский лидер.

Александр Вучич

AP

© Darko Vojinovic

Эксперты разделяют точку зрения Вучича. По их мнению, Запад после провалов ВСУ на фронте столкнулся с дилеммой — углублять конфликт на Украине или искать пути остановки боевых действий. Вопрос о поставках Taurus, как и инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, стал частью внутренней дискуссии на Западе о вариантах дальнейших действий, констатируют политологи.

По мнению Александра Камкина, за расширение конфликта выступают «евробюрократы и глобалисты, такие как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Макрон и другие политики этого толка».

«Они пытаются максимально эскалировать конфликт. При этом эти люди не отдают себе отчёта в том, что их заявления — это риторика тотальной войны, которая может иметь столь же масштабные последствия», — утверждает Камкин.

Он также сравнил заявления Макрона и других сторонников эскалации с нацистской пропагандой 1930-х годов.

«Такая воинственная риторика может раскачать ситуацию. В результате подобного информационного воздействия европейцы покорно пойдут за условным «фюрером», как это уже было в 1930-е годы. Хотя и тогда многим было очевидно, что действия Гитлера были прологом к большой войне», — говорит Камкин.

«Мир или война»

Эксперты отмечают, что сейчас на Западе громче всего звучат голоса ястребов. Впрочем, там ещё остаётся немало политиков, оппонирующих доминирующей в ЕС и США внешнеполитической линии и выступающих против дальнейшей эскалации конфликта.

Например, во Франции такую позицию занимают такие разнородные по своим политическим программам силы, как «Национальное объединение» Марин Ле Пен, партия «Патриоты» Флориана Филиппо и «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

В частности, Меланшон, комментируя высказывания Макрона об отправке войск на Украину, заявил, что «война против России была бы безумием». Политик также призвал начать переговоры о мире с учётом взаимной безопасности.

Жан-Люк Меланшон

Gettyimages.ru

© Samuel Boivin/NurPhoto

«Отправка войск на Украину сделает нас воюющей стороной. Война против России была бы безумием. Эта воинственная словесная эскалация со стороны ядерной державы против другой крупной ядерной державы уже является актом безответственности», — написал Меланшон в соцсети X.

В свою очередь, Марин Ле Пен назвала слова Макрона беспечными и обвинила французского президента в том, что он «играет в военачальника».

«Не знаю, все ли осознают серьёзность такого заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, но с этой беспечностью он говорит о жизни наших детей. На кону стоит мир или война в нашей стране», — указала она в соцсети X.

Флориан Филиппо заявил, что Макрон делает «бредовые» комментарии, и призвал французов протестовать «против войны».

«В Германии за урегулирование выступает, например, Сара Вагенкнехт, в Словакии — действующий премьер Роберт Фицо, в Венгрии — глава правительства Виктор Орбан. Так что на Западе есть силы, которые выступают против вовлечения Европы в большую войну. Пока что они больше занимают оппозиционное положение, но со временем этот расклад может и поменяться», — рассуждает Камкин.

По мнению Павла Фельдмана, «лидеров Венгрии, Сербии и Словакии можно в полном смысле слова назвать миротворцами, поскольку они реалистично смотрят на вещи и чётко представляют себе условия прекращения огня, которые могли бы устроить Москву». При этом аналитик подчеркнул, что пока в западном политическом дискурсе всё-таки преобладают сторонники эскалации противостояния с Россией.

«Запад и Украина предлагают «формулу мира», которая содержит в себе требование об отчуждении части российской территории в пользу Киева. Те, кто продвигает идею подобного «мира» на Западе, прекрасно осознают, что Москва никогда не пойдёт на территориальные уступки. Следовательно, эти силы желают не скорейшего завершения боевых действий, а лишь их затягивания. Такой позиции придерживаются правящие элиты подавляющего большинства западных стран, ориентированные на эскалацию конфликта», — резюмировал Фельдман.