Spiegel: Бербок пытается уговорить Шольца поставить Украине Taurus

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тайком пыталась уговорить канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

«Бербок пытается за кулисами уговорить канцлера поставить на Украину крылатые ракеты», — сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что министр несколько месяцев воздерживалась от публичных высказываний по поводу поставок.

Ранее депутаты бундестага снова проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также исключил поставку Украине типов дальнобойных вооружений, которые требуют действий военнослужащих Германии и, как следствие, их присутствия в стране.