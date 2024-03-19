«Наживаются на войне»: почему в сенате США обвинили американские оборонные компании в завышении цен на оружие

Военно-промышленный комплекс США завышает цены на свою продукцию и использует конфликт на Украине для обогащения. Об этом заявил американский сенатор Берни Сандерс. В качестве примера он привёл корпорацию RTX, которая с 1991 года в семь раз повысила цену на ПЗРК Stinger. Политик отмечает, что такой «возмутительный» рост цен невозможно объяснить инфляцией. Ранее Сандерс для решения этой проблемы предлагал возродить действовавший в годы Второй мировой войны комитет сената по контролю за сферой военных закупок. По словам аналитиков, американский ВПК стал одним из главных бенефициаров украинского кризиса.

Американские оборонные компании рассматривают конфликт на Украине как возможность обогатиться. Об этом написал сенатор Берни Сандерс в своей статье для для журнала Foreign Affairs.

«Многие оборонные подрядчики рассматривают войну главным образом как средство обогащения. Компания RTX Corporation, ранее известная как Raytheon, с 1991 года подняла цену на свои ракеты Stinger семикратно. В настоящий момент замена каждого Stinger, отправляемого на Украину, обходится Соединённым Штатам в $400 тыс. Это возмутительное повышение цены даже отчасти не объяснить инфляцией, ростом затрат или улучшением качества», — заявил Сандерс.

По его словам, «такая жадность не просто бьёт по карману американских налогоплательщиков, она также стоит украинцам жизни».

«Когда подрядчики увеличивают свои прибыли, всё меньше оружия поступает к украинцам на передовую», — подчеркнул он.

Сенатор Берни Сандерс

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Несмотря на критику в адрес ВПК и Пентагона, Сандерс в своей статье настаивает на необходимости продолжать поддержку Украины. Однако конгресс должен остановить рост цен на оружие, считает он.

«Конгресс должен обуздать такие попытки нажиться на войне путём более тщательного изучения контрактов, возвращения уплаченных средств, оказавшихся избыточными, и введения налога на сверхприбыль», — считает политик.

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Стоит отметить, что с подобными призывами Сандерс выступал и ранее. Отдельную статью, посвящённую этой проблеме, он опубликовал в конце февраля этого года в издании The Atlantic. В ней сенатор напоминает, что оборонные подрядчики регулярно завышают цены Пентагону, а значит, и американским налогоплательщикам, почти на 40—50%.

При этом, пишет политик, цена акций Northrop Grumman на фоне конфликта на Украине выросла на 40% к концу 2022 года, а Lockheed Martin — на 37%. В том же году правительство США заключило с Lockheed Martin контракты на сумму более $45 млрд, что позволило компании вернуть акционерам около четверти этой суммы за счёт дивидендов и обратного выкупа акций и выплатить своему гендиректору $25 млн.

По мнению политика, всё это является спекуляцией на войне. В то же время, напомнил Сандерс, Пентагон уже шесть лет подряд не может пройти аудит. В 2023 году он провалил очередную попытку, не отчитавшись о 63% своих активов стоимостью $3,8 трлн.

Для наведения порядка в этой сфере политик предложил возродить специальный комитет сената США по национальной обороне, также известный как «комитет Трумэна». Он действовал в годы Второй мировой войны для борьбы со спекуляциями и растратами в сфере военных поставок. Данную инициативу Сандерс и ещё пять сенаторов в начале марта изложили в коллективном письме.

Бизнес на крови

На фоне критики американского ВПК со стороны Сандерса и ряда других политиков официальные представители США всё чаще стали обосновывать необходимость продолжения поддержки Украины тем, что это приносит Вашингтону выгоду.

Так, глава Госдепа Энтони Блинкен в декабре прошлого года отметил, что спонсирование Киева способствует росту американской экономики.

Энтони Блинкен

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«Если посмотреть на инвестиции, сделанные нами в оборону Украины для борьбы с этой агрессией, то 90% предоставленных средств на помощь в области безопасности были отданы здесь, в США, нашим производителям оружия, на наше производство, и это создало больше рабочих мест в США, упрочило рост нашей собственной экономики. Так что это решение, выгодное обеим странам, и нам нужно продолжать действовать в этом же ключе», — указал он.

Аналогичного мнения придерживалась и ушедшая в начале марта в отставку заместительница Блинкена Виктория Нуланд. В беседе с телеканалом CNN в феврале этого года она подчеркнула, что большая часть выделяемой Украине финансовой помощи потом возвращается в экономику Соединённых Штатов.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее также признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся ВПК.

Между тем американский военно-промышленный комплекс планирует наращивать производство оружия. Так, к настоящему моменту США уже более чем в два раза увеличили выпуск боеприпасов калибра 155 мм — до 30 тыс. в месяц. В планах нарастить этот показатель до 60 тыс. в месяц к сентябрю 2024 года и до 100 тыс. — к концу 2025 года. Кроме того, планируется повысить объёмы производства зенитно-ракетных комплексов Patriot на 15% и увеличить объёмы производства тротила для артиллерийских снарядов.

Помимо пополнения собственных складов оружия, опустошённых поставками Украине, США зарабатывают и на росте экспорта вооружений своим союзникам и партнёрам. Так, в 2023 году Вашингтон на внешнем рынке продал оружия на рекордную сумму $80,9 млрд, что на 55,9% больше, чем годом ранее.

«Украина — это лишь начало»

По словам аналитиков, американский военно-промышленный комплекс стал одним из главных бенефициаров украинского кризиса.

«ВПК США пытается получить прибыль везде, где это возможно. Оборонная промышленность является самой сильной и могучей лоббистской группой в Вашингтоне. Поэтому эту отрасль там никто никогда не обижает. Так что в заявлении Сандерса нет ничего нового. Сейчас ВПК в США получает дополнительные бонусы и очень этим доволен. Очевидно, что они будут пытаться получать их и в дальнейшем», — сказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Пентагон

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© Carolyn Kaster

Аналитик полагает, что данные Сандерса о завышении цен на оружие, скорее всего, верны, однако точные масштабы этого явления неизвестны.

«Сандерс в целом прав. Полагаю, что он располагает информацией о том, что предприятия американского ВПК завышают цены, но масштабы этого завышения трудно прокомментировать, потому что информация эта закрыта», — пояснил Владимир Брутер.

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Политолог также считает, что ВПК США заинтересован в затягивании конфликта на Украине.

«Лоббирование продолжения конфликта со стороны ВПК, конечно, осуществляется. ВПК всегда хочет денег и никогда от них не отказывается. Хотя инициаторами конфликта всё же были политики, а не военная отрасль. А ВПК просто получает прибыль. Оборонные компании США всегда наживаются на войне», — говорит политолог.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что в долгосрочной перспективе драйвером роста американского ВПК будет не украинский кризис, а противостояние с Россией и КНР.

«С помощью Украины США простимулировали свой рост, но я думаю, что американские политики будут делать всё же ставку не на Украину, а на долгосрочную конфронтацию с Китаем и Россией. Для этого противостояния, которое растянется на десятилетия, нужны будут не просто боеприпасы 155 мм, а вооружение стратегического характера — межконтинентальные баллистические ракеты, подводные лодки и авианосцы. А это уже триллионы долларов. Поэтому Украина — это лишь начало, затравка», — резюмировал эксперт.