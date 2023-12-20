Американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя поставки оружия украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом поддерживаются американский бизнес и обычные американские рабочие.

«90% помощи в области безопасности, которую мы предоставили Украине, было потрачено здесь, в Соединённых Штатах, она пошла на пользу американскому бизнесу, работникам и сообществам, укрепила оборонно-промышленную базу нашей страны», — сказал госсекретарь.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее также признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает новые рабочие места.

О том, как происходят поставки оружия, рассказывал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: администрация использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.

На это обратил внимание депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он подчеркнул, что США втянули Европу в украинский конфликт, теперь европейским странам предстоит долгие годы платить за восстановление Украины, а Вашингтон тем временем наживётся на этом.