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Белый дом: у США осталось около $1 млрд для восполнения запасов оружия

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У США есть ещё примерно $1 млрд для финансирования восполнения собственных запасов оружия и боеприпасов, сообщила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает рабочие места.
Белый дом: у США осталось около $1 млрд для восполнения запасов оружия
  • AP

«С точки зрения бюджета, у нас осталось около $1 млрд на пополнение собственных запасов. Всё сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее?» — сказала Янг в эфире CBS, её цитирует ТАСС.

Янг признала, что большая часть денег остаётся внутри Соединённых Штатов.

«Наша оборонная промышленность получает большую часть этого финансирования, чтобы создавать больше оборудования, вооружений, боеприпасов, а это означает создание рабочих мест, высокооплачиваемых рабочих мест для американцев», — добавила она.

Ранее американские журналисты предположили, что нежелание США помогать Украине может быть связано с большими потерями западной техники.

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