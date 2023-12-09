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MWM: США не хотят помогать Украине из-за больших потерь западной техники

MWM: в США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники

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Нежелание США оказывать военную помощь Украине обусловлено огромными потерями передаваемой Киеву западной техники, а также исходом контрнаступления. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
MWM: США не хотят помогать Украине из-за больших потерь западной техники
  • AP
  • © Libkos

В публикации указывается, что масштаб потерь, которые понесла Украина, а также «всё более признаваемый провал её наступательных операций» усилили сопротивление в США поставкам вооружения ВСУ.

Автор статьи также добавил, что, оставшись без помощи Вашингтона, Киев не только не сможет поддерживать военные операции, но и выполнять даже самые базовые функции.

Ранее аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что неопределённость с помощью от США помешает Украине на фронте.

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