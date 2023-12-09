MWM: США не хотят помогать Украине из-за больших потерь западной техники
MWM: в США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники
- AP
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В публикации указывается, что масштаб потерь, которые понесла Украина, а также «всё более признаваемый провал её наступательных операций» усилили сопротивление в США поставкам вооружения ВСУ.
Автор статьи также добавил, что, оставшись без помощи Вашингтона, Киев не только не сможет поддерживать военные операции, но и выполнять даже самые базовые функции.
Ранее аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что неопределённость с помощью от США помешает Украине на фронте.