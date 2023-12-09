NYT: неопределённость с помощью от США помешает Украине на фронте

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн выразил мнение, что неопределённость с помощью от Вашингтона помешает Киеву планировать свои действия на фронте.

Об этом пишет издание The New York Times.

Он считает, что Украина не сможет планировать на месяцы вперёд, поскольку не будет понимать, на сколько снарядов сможет рассчитывать.

Неопределённость по поводу помощи от США уже приводит к хаосу в планировании украинских войск, добавил Бергманн.

В материале также сказано, что Соединённые Штаты уже начали уменьшать пакеты помощи Украины. Так, стоимость закупленного для ВСУ или поставленного со складов вооружения в конце сентября упала до сотен миллионов долларов — в разы меньше, чем $2,8 млрд в начале января.

Кроме того, в конце ноября Вашингтон пообещал Киеву оружия на $100 млн, а 6 декабря — на $175 млн, сообщает газета.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, украинским властям необходимо понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней граждан страны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что подвижек по вопросу о выделении дальнейшей американской помощи Украине нет.