Украинским властям необходимо понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней граждан страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что примерно 90% американских средств, направленных на помощь Киеву, были направлены в ВПК США.

Песков подчеркнул, что Киеву стоит осознать, что для Вашингтона Украина не является главной заботой.

«Главной заботой для США всегда были сами американцы. Причём даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев», — добавил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что через несколько недель США исчерпают ресурсы для помощи Украине.