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Евродепутат: США втянули ЕС в украинский конфликт и зарабатывают на нём деньги

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США втянули Европу в украинский конфликт, теперь европейским странам предстоит долгие годы платить за восстановление Украины, Вашингтон тем временем наживётся на этом, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.
Евродепутат: США втянули ЕС в украинский конфликт и зарабатывают на нём деньги
  • РИА Новости

«Европа будет годами платить за восстановление Украины, тогда как США наживутся на войне, чтобы перезапустить свою экономику», — сказал политик в X.

«Кровь украинцев даёт доллары» некоторым промышленникам в США, подчеркнул он.

В видеообращении Мариани добавил, что 60% из выделенных США на Украину $110 млрд были потрачены на американской территории.

Вашингтон втянул ЕС «в крестовый поход против России и Китая», теперь же сами американцы «отказываются финансировать Зеленского», сказал депутат.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает рабочие места.

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