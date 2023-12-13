Евродепутат: США втянули ЕС в украинский конфликт и зарабатывают на нём деньги

США втянули Европу в украинский конфликт, теперь европейским странам предстоит долгие годы платить за восстановление Украины, Вашингтон тем временем наживётся на этом, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

«Европа будет годами платить за восстановление Украины, тогда как США наживутся на войне, чтобы перезапустить свою экономику», — сказал политик в X.

«Кровь украинцев даёт доллары» некоторым промышленникам в США, подчеркнул он.

В видеообращении Мариани добавил, что 60% из выделенных США на Украину $110 млрд были потрачены на американской территории.

Вашингтон втянул ЕС «в крестовый поход против России и Китая», теперь же сами американцы «отказываются финансировать Зеленского», сказал депутат.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает рабочие места.