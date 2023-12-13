Евродепутат: США втянули ЕС в украинский конфликт и зарабатывают на нём деньги
- РИА Новости
«Европа будет годами платить за восстановление Украины, тогда как США наживутся на войне, чтобы перезапустить свою экономику», — сказал политик в X.
«Кровь украинцев даёт доллары» некоторым промышленникам в США, подчеркнул он.
В видеообращении Мариани добавил, что 60% из выделенных США на Украину $110 млрд были потрачены на американской территории.
Вашингтон втянул ЕС «в крестовый поход против России и Китая», теперь же сами американцы «отказываются финансировать Зеленского», сказал депутат.
Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает рабочие места.