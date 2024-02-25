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Нуланд: большая часть выделяемой Киеву помощи возвращается в экономику США

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Большая часть выделяемой Соединёнными Штатами помощи Украине возвращается в американскую экономику. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия», — сказала она в интервью CNN.

Нуланд подчеркнула, что американская помощь Украине помогает создавать хорошо оплачиваемые рабочие места в США.

Ранее в статье The American Conservative говорилось, что заявления Нуланд о том, что ВСУ добьются серьёзных успехов на фронте по мере укрепления обороны Украины, оторваны от реальности.

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