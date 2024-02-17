AC: заявления Нуланд по Украине оторваны от реальности
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
Отмечается, что слова Нуланд являются крайне неправдоподобными рассказами о текущей ситуации.
По словам автора публикации, ситуация на передовой развивается по выгодному для России сценарию, причём это стало слишком очевидно.
«Если нам лгут о ходе боевых действий, как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?» — сказано в материале.
Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные политики два года врали о ситуации вокруг Украины.