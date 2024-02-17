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AC: заявления Нуланд по Украине оторваны от реальности

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Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ВСУ добьются серьёзных успехов на фронте по мере укрепления обороны Украины, оторваны от реальности, говорится в статье The American Conservative.
AC: заявления Нуланд по Украине оторваны от реальности
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Отмечается, что слова Нуланд являются крайне неправдоподобными рассказами о текущей ситуации.

По словам автора публикации, ситуация на передовой развивается по выгодному для России сценарию, причём это стало слишком очевидно.

«Если нам лгут о ходе боевых действий, как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?» — сказано в материале.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные политики два года врали о ситуации вокруг Украины.

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