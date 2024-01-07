Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные политики два года врали о ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что на Западе обещали «скорую победу Украины».

«Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение двух лет, что факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!» — написал он в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

Кроме того, газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что украинские войска не смогут успешно наступать в 2024 году.