RT в Telegram
Подпишись

Times: в Британии не верят в успехи ВСУ на фронте в 2024 году

Times: в Британии намерены продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года

Короткая ссылка
Украинские войска не смогут успешно наступать в 2024 году. Об этом газете The Times сообщил источник в британском правительстве.
Times: в Британии не верят в успехи ВСУ на фронте в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«Руководство британской военной разведки не верит, что Украина сможет победить Россию в 2024 году, так как у неё нет ни живой силы, ни оружия для прорыва», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лондон запускает совместные с европейскими странами механизмы, чтобы обеспечить помощь Украине без участия США, если к власти там придёт Дональд Трамп.

Также источник сообщил, что британские власти рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года.

Ранее отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что отступление украинской армии из Марьинки в ДНР стало ещё одним ударом по поддержке Украины со стороны Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить