Отступление украинской армии из Марьинки в ДНР стало ещё одним ударом по поддержке Украины со стороны Запада. Такое мнение высказал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.

«Ещё один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет ещё хуже», — отметил он.

По словам военного, поддержка Киева и так уже дышит на ладан в связи с внутренними проблемами в странах Запада и конфликта на Ближнем Востоке. Кемп подчеркнул, что провалы ВСУ на фронте могут ещё сильнее ухудшить перспективы для Украины на хороший исход в конфликте.

Ранее журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло заявила, что освобождение Марьинки подорвёт доверие Запада к Киеву.