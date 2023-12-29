Telegraph: отступление ВСУ из Марьинки стало ударом по поддержке Украины
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«Ещё один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет ещё хуже», — отметил он.
По словам военного, поддержка Киева и так уже дышит на ладан в связи с внутренними проблемами в странах Запада и конфликта на Ближнем Востоке. Кемп подчеркнул, что провалы ВСУ на фронте могут ещё сильнее ухудшить перспективы для Украины на хороший исход в конфликте.
Ранее журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло заявила, что освобождение Марьинки подорвёт доверие Запада к Киеву.