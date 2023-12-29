RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: отступление ВСУ из Марьинки стало ударом по поддержке Украины

Короткая ссылка
Отступление украинской армии из Марьинки в ДНР стало ещё одним ударом по поддержке Украины со стороны Запада. Такое мнение высказал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.
Telegraph: отступление ВСУ из Марьинки стало ударом по поддержке Украины
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

«Ещё один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет ещё хуже», — отметил он.

По словам военного, поддержка Киева и так уже дышит на ладан в связи с внутренними проблемами в странах Запада и конфликта на Ближнем Востоке. Кемп подчеркнул, что провалы ВСУ на фронте могут ещё сильнее ухудшить перспективы для Украины на хороший исход в конфликте.

Ранее журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло заявила, что освобождение Марьинки подорвёт доверие Запада к Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить