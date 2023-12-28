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Express: освобождение Марьинки подорвёт доверие Запада к Киеву

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Освобождение ВС России Марьинки негативно скажется на доверии западных партнёров к Киеву, заявила журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.
Express: освобождение Марьинки подорвёт доверие Запада к Киеву
  • AFP

«Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины», — говорится в публикации.

По словам автора, потеря Марьинки — крупное поражение для украинской армии.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в ходе брифинга признал, что город Марьинка в ДНР перешёл под контроль Вооружённых сил России.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.

Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

После взлома укрепрайона ВСУ в Марьинке российские войска получили возможность выхода на более широкий оперативный простор, отметил президент России Владимир Путин.

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