Главком ВСУ Залужный признал переход Марьинки под контроль ВС России

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в ходе брифинга признал, что город Марьинка в ДНР перешёл под контроль Вооружённых сил России.

Его слова приводит «СТРАНА.ua».

Залужный заявил, что украинские военные отошли от западных окраин Марьинки и в некоторых местах якобы окопались в окрестностях города.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.

Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

После взлома укрепрайона ВСУ в Марьинке российские войска получили возможность выхода на более широкий оперативный простор, отметил президент России Владимир Путин.