Главком ВСУ Залужный признал переход Марьинки под контроль ВС России
- globallookpress.com
- © Eugen Kotenko/Keystone Press Agency
Его слова приводит «СТРАНА.ua».
Залужный заявил, что украинские военные отошли от западных окраин Марьинки и в некоторых местах якобы окопались в окрестностях города.
Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.
Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.
После взлома укрепрайона ВСУ в Марьинке российские войска получили возможность выхода на более широкий оперативный простор, отметил президент России Владимир Путин.