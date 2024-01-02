Премьер Литвы Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

Соответствующее заявление она сделала в интервью гостелерадио LRT.

Она отметила, что «не будет ошибки» в том, чтобы признать, что Запад в конфликте на Украине ожидал совсем другого результата, нежели есть сегодня.

По её словам, это означает, что необходимо учитывать, что события будут развиваться не так, как они представлялись на Западе перед попыткой контрнаступления ВСУ.

Также Шимоните считает, что 2024 год будет трудным с военной и политической точки зрения.

Ранее глава комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что грузовики с литовской помощью для Украины вынуждены до суток простаивать на польско-украинской границе.