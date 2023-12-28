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Литовский депутат: помощь для Украины простаивает на границе Польши до суток

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Глава комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что грузовики с литовской помощью для Украины вынуждены до суток простаивать на польско-украинской границе.
Литовский депутат: помощь для Украины простаивает на границе Польши до суток
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире национального радио LRT

Отмечается, что делегация парламентариев из Литвы 28 декабря направится в Польшу для того, чтобы установить, почему стопорится отправляемая на Украину литовская помощь.

«Таможенные процедуры и процедуры пропуска через границу Польши с Украиной занимают уже не часы, они затягиваются до суток», — заявил Касчюнас.

Он объяснил, что особо тщательно и долго таможня проверяет продукцию двойного назначения. 

Ранее сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в котором запланированы расходы на оборону объёмом 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причём 2,5% приходится на помощь Украине.

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