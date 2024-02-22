«С опозданием на десять лет»: как США обновляют свой ядерный арсенал

Минобороны США заключило контракт с консалтинговой компанией на $23,8 млн для проведения оценки промышленной базы, задействованной в разработке межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, сообщили в Пентагоне. Заявление военного ведомства сделано на фоне публикаций в американских СМИ об удорожании на 37% программы по разработке МБР Sentinel, которая должна заменить устаревшие Minuteman III. Если раньше на эти цели предполагалось потратить $96 млрд, то теперь речь идёт о $131,5 млрд. Кроме того, сдвигаются и сроки реализации программы. По словам аналитиков, в последние десятилетия США уделяли недостаточно внимания развитию своих ядерных сил и теперь столкнулись с отставанием в этой области от России и Китая.

Пентагон выделил около $23,8 млн консалтинговой компании McKinsey & Co. Inc. для проведения оценки промышленной базы, задействованной в разработке межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel («Страж»). Информация об этом была размещена на сайте военного ведомства США.

«(Компания. — RT) McKinsey & Co. Inc., Вашингтон, заключила контракт с твёрдо фиксированной ценой на сумму $23 803 200. Контракт предусматривает проведение анализа с целью оценки состояния промышленной базы программы (по созданию межконтинентальных баллистических ракет. — RT) Sentinel Центра ядерных вооружений ВВС США», — заявили в пресс-службе Пентагона.

Основная часть анализа должна быть завершена к середине июля 2024 года. При этом контрактом предусмотрена возможность проведения дополнительных исследований, которые должны быть закончены не позднее марта 2026-го.

Заявление Пентагона было сделано на фоне сообщений в американских СМИ о значительном удорожании программы по разработке МБР Sentinel.

Пентагон

Legion-Media

© Piemags

Как сообщило 19 января агентство Bloomberg, общая смета проекта выросла на 37% и достигла $131,5 млрд. Ранее на эти цели планировалось потратить $96 млрд. В эту сумму входит как закупка ракет, так и постройка для них новых пусковых шахт, центров управления и других объектов.

Увеличение стоимости связано главным образом с созданием инфраструктуры и систем связи, пишет Air & Space Forces Magazine (издание Ассоциации ВВС и Космических сил США).

В частности, разработчики планировали использовать систему связи от стоящей сейчас на вооружении МБР Minuteman, однако впоследствии выяснилось, что её пропускная способность недостаточна. В итоге Пентагону придётся менять кабели и другое оборудование, которое ранее не входило в смету.

В соответствии с законом Нанна—Маккерди, который обязывает Пентагон официально подтверждть обоснование проекта, если его стоимость вырастает более чем на 15%, значительное превышение расходов в рамках крупной программы закупок Пентагона является нарушением и требует, чтобы аппарат министра обороны сообщил о нём конгрессу. При этом критическим нарушением считается, если прогнозы относительно стоимости единицы продукции по программе закупок превышают первоначальную базовую оценку по меньшей мере на 50% или текущую базовую оценку по меньшей мере на 25%. Случай с программой Sentinel подпадает под второй пункт.

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Теперь глава Пентагона Ллойд Остин должен будет провести пересмотр программы, после чего ему придётся свернуть её либо подтвердить, что она важна для национальной безопасности и новые оценки затрат являются разумными, отмечает газета Минобороны США Stars and Stripes.

По данным агентства Bloomberg, помимо перерасхода средств ВВС США также прогнозируют двухлетнюю задержку реализации программы. Согласно последним оценкам, Sentinel поступит на вооружение не раньше 2030 года.

По мнению аналитиков, увеличение бюджета проекта связано с недооценкой его сложности.

«Ракеты, которые сейчас стоят у США на вооружении, были сделаны ещё в 1970-х годах. За это время технологии ушли вперёд, и сейчас у них не оказалось нужных компонентов, станков, специалистов. Видимо, в Пентагоне недооценили сложности, связанные с созданием новой ракеты, что привело к излишним тратам. В результате проект Sentinel забуксовал. Планы закончить его к 2030 году, на мой взгляд, нереалистичны», — сказал в комментарии RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

«В условиях меняющейся глобальной обстановки»

Напомним, американские ракеты Sentinel должны прийти на смену устаревшим МБР Minuteman III, которые стоят на вооружении США уже около полувека. Тендер на создание новой системы выиграла компания Northrop Grumman.

Всего в рамках проекта Northrop Grumman намерена поставить Пентагону 634 ракеты, из которых 450 Sentinel должны заменить Minuteman III в шахтах, а 184 будут использованы для периодических демонстрационных пусков.

Программа также предусматривает строительство 450 пусковых шахт, десятков пунктов управления, зданий технического обслуживания, складов оружия, 56 погрузочных и транспортных средств, прокладывание около 12 тыс. км кабелей. Американские СМИ отмечают, что это один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние десятилетия не только в вооружённых силах, но и в целом в стране.

Предполагаемый облик МБР Sentinel

© Northrop Grumman

Как сообщается на сайте Northrop Grumman, необходимость обновления ядерных сил связана с тем, что США впервые в своей истории столкнулись одновременно с двумя соперниками с сопоставимым потенциалом. Компания не уточняет, о каких странах идёт речь, однако, по мнению аналитиков, под противниками Вашингтона могут подразумеваться только Москва и Пекин.

«Впервые в истории США столкнулись с двумя практически равными им противниками, которые стремительно наращивают и модернизируют свои ядерные вооружения. Признавая необходимость поддержания надёжных сдерживающих факторов в условиях меняющейся глобальной обстановки в сфере безопасности, США осуществляют модернизацию каждого компонента (своей ядерной. — RT) триады», — говорится в материалах Northrop Grumman.

Стоит отметить, что реализация программы Sentinel осуществляется на фоне постоянных дискуссий в политическом и экспертном сообществах США о путях развития ядерных сил сдерживания страны.

Так, в январе председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер опубликовали в газете The Wall Street Journal статью, в которой заявили, что «критически важная модернизация» арсенала США финансируется «в недостаточном объёме и запаздывает». При этом они подчеркнули недопустимость отказа или сокращения программы Sentinel. В материале также отмечается рост ядерного арсенала КНР и наличие крупнейших в мире ядерных сил у России.

В свою очередь, сенатор от Демпартии Элизабет Уоррен считает, что целесообразней было бы не тратить средства на новую ракетную систему, а продлить срок службы Minuteman III.

Есть и более радикальные точки зрения. Например, в одной из публикаций газеты Stars and Stripes обозреватель Гейб Мёрфи заявил, что Вашингтону не следует вкладываться в развитие МБР шахтного базирования, поскольку для ядерного сдерживания будет достаточно подводных лодок с межконтинентальными ракетами на борту.

«США сейчас отстают»

По словам аналитиков, алармистские заявления Уикера и Фишер имеют под собой серьёзные основания.

«В области стратегической авиации и особенно стратегических ракет наземного базирования, конечно, США сильно отстали. Денег на это у них выделялось недостаточно, а программу создания новых ракет они запустили с опозданием на десять лет», — сказал Михаил Александров.

Подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» USS Maryland

globallookpress.com

© US Navy

Аналогичного мнения придерживается сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В последние годы, считает эксперт, Соединённые Штаты были слишком заняты войнами на Ближнем Востоке и созданием разветвлённых баз по всему миру, мало внимания уделяя модернизации своего стратегического вооружения.

«А мы как раз занимались обновлением стратегических сил и созданием гиперзвукового оружия. Поэтому США сейчас отстают от нас в этой области», — пояснил аналитик в беседе с RT.

При этом Михаил Александров считает несостоятельным предложение Уоррен продлить срок эксплуатации ракет Minuteman, поскольку «есть определённый предел службы как компонентов ракеты, так и сопутствующей инфраструктуры».

Эксперты также констатируют, что на фоне усиления ядерного потенциала Китая США сталкиваются с принципиально новой для себя ситуацией.

«Россия имеет равный США ядерный потенциал. Но Китай развивает свои вооружённые силы семимильными шагами, поэтому Вашингтон столкнулся с вызовом куда более серьёзным, чем в годы холодной войны. Ведь тогда ему противостоял один СССР, а сейчас — Россия и Китай вместе. К ним ещё может присоединиться КНДР, а в будущем — Иран», — полагает Константин Блохин.

Как отметил Михаил Александров, на фоне изменения баланса сил в мире у Вашингтона больше нет уверенности, что он сможет обеспечивать ядерное сдерживание двух мощных игроков.

«Раньше СССР находился в ситуации, когда ему противостояли сразу три ядерных противника — Франция, Британия и США. Теперь всё изменилось: к потенциалу России добавился ещё Китай, который наращивает свои силы быстрыми темпами. В итоге США нужны средства для отражения теоретического удара со стороны сразу двух сильных государств. Но справится ли Вашингтон с таким вызовом — большой вопрос», — резюмировал аналитик.