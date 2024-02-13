«Адаптировать к новым технологическим реалиям»: что стоит за реорганизацией ВВС и Космических сил США

Пентагон обнародовал план масштабной реорганизации в Военно-воздушных и Космических силах США. Как отметили в ведомстве, преобразования проводятся на фоне растущей угрозы вооружённого противостояния с Китаем. В рамках реформ планируется, в частности, создать Командование перспективных разработок космических сил. При этом космос в Пентагоне назвали «оспариваемой средой», в которой Вашингтону надо достичь определённого превосходства. Помимо этого, в ВВС США появятся Командование интегрированных возможностей и Кибернетическая воздушная армия. Изменения также планируется внести в процесс обучения военных и разработку новых вооружений.

Пентагон намерен провести масштабную реорганизацию в Военно-воздушных и Космических силах США. План преобразований был презентован на симпозиуме неправительственной Ассоциации ВВС и Космических сил (КС) США.

«Всё это (реорганизация. — RT) призвано повысить наши возможности конкурировать (с потенциальными противниками. — RT) — с пониманием безотлагательности данного вопроса», — заявил на мероприятии министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

О подобных планах в США сообщали ещё в 2023 году. В сентябре прошлого года Кендалл сказал, что Военно-воздушные и Космические силы США начинают реорганизацию в связи с наступлением эпохи конкуренции великих держав. Он уточнил тогда, что эту работу будут осуществлять пять команд из состава различных командно-штабных структур.

Кендалл при этом пообещал, что к январю 2024 года планируется приступить к реорганизации, однако в начале февраля газета Politico сообщила, что Пентагон только завершает подготовку соответствующего плана.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл

AP

© Andrew Harnik

Финальный проект преобразований был представлен на открывшемся 12 февраля симпозиуме Ассоциации ВВС и Космических сил США. Документ содержит в общей сложности 24 изменения, на проработку которых ушло пять месяцев.

Как следует из презентации, в ходе реорганизации в составе ВВС и КС предполагается объединить некоторые командования. В частности, в структуре КС будет создано Командование перспективных разработок космических сил. Это будет четвёртое Полевое командование космических сил, аналог Главных командований ВВС США.

Кроме того, Космические силы внедрят новые стандарты боеготовности, а также введут собственную программу учений. Как отметили американские военные, до сих пор КС действовали таким образом, как если бы космос был благоприятной средой, однако теперь это «оспариваемая» среда, что требует иной подготовки солдат.

«Это оспариваемая сфера (боевых действий. — RT). Если мы хотим успешно выполнять наши военные задачи, мы должны бороться, состязаться за космос и достичь в нём определённого превосходства, если собираемся и дальше обеспечивать нужды объединённых вооружённых сил», — заявил на симпозиуме глава космических операций генерал Брэдли Ченс Солтцман.

«Кибернетическая воздушная армия»

В рамках реформ ВВС США также переориентируют свои главные командования, «сделав их приоритетом боевую готовность и консолидировав ранее возлагаемые на них требования и функции по разработке вооружений в новом Командовании интегрированных возможностей», сообщается в пресс-релизе Ассоциации ВВС и Космических сил США.

Новое командование возглавит трёхзвёздный генерал. Подчиняться оно будет непосредственно начальнику штаба и министру военно-воздушных сил.

Символика Космических сил США

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На этом фоне кибернетическая и радиоэлектронная борьба будут подняты на более высокий уровень в результате создания отдельной Кибернетической воздушной армии, которая будет подчиняться непосредственно начальнику штаба и министру ВВС. Новое подразделение будет отвечать «за кибернетическую, информационную и радиоэлектронную борьбу на оперативном уровне». Предполагается, что эти изменения повысят «престиж и заметность» Кибернетической воздушной армии.

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Также будет проведена интеграция формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части и укреплены структуры, отвечающие за планирование и бюджетные процессы.

Изменения коснутся и военного образования. Так, Командование учений и подготовки кадров ВВС США будет преобразовано в новую структуру, целью которой станет повышение качества обучения лётчиков.

Помимо этого, будет создана новая должность для специалистов в кибер- и IT-сферах. Это позволит таким военнослужащим избежать службы на обычных офицерских должностях и сосредоточиться на работе в области своих компетенций, получая при этом конкурентную зарплату. Как отметил генерал ВВС США Дэвид Олвин, вооружённые силы Соединённых Штатов нуждаются сейчас в технических специалистах подобного рода. По его мнению, указанные меры позволят не только привлечь в войска необходимые пополнения, но и удержать таких людей в ВВС в дальнейшем.

Преобразования затронут и порядок разработки оружия. Для этих целей будет создано новое управление, которое станет курировать эту область и заниматься распределением ресурсов. В дополнение к этому будет реорганизовано Командование материально-технического обеспечения ВВС, которое получит новую организационную структуру.

По словам Кендалла, ни одно из этих изменений в ближайшей перспективе не повлечёт за собой увеличения объёмов финансирования, так как большинство из преобразований либо вовсе не требует затрат, либо может быть профинансировано за счёт перераспределения бюджетных средств.

«Вероятное направление конфликта»

Стоит отметить, что все эти изменения в Пентагоне объясняют в том числе якобы имеющимися угрозами для США со стороны Китая. По словам Кендалла, Пекин создаёт вооружённые силы, которые предназначены для сдерживания Вашингтона и нанесения ему поражения. Это сейчас наиболее острый вызов для Пентагона, констатировал министр.

Кендалл добавил, что риск конфликта с КНР существует и со временем будет лишь расти, поэтому Вашингтон должен быть готовым к такому развитию событий уже сейчас. По его мнению, перемены в организации ВВС и КС США назрели давно.

«У нас больше нет времени», — заключил Кендалл.

Военная авиация США

globallookpress.com

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Как отмечает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, за последние 20 лет Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) действительно проделала колоссальный путь в своём военно-техническом развитии и вооружении и может конкурировать с США.

«В НОАК поступили истребители-бомбардировщики пятого поколения собственного производства и другое современное оружие. Существуют различные сценарии возможного военного столкновения между Китаем и Соединёнными Штатами. В случае такого развития событий американцы понесут потери, которых они не видели со времён войны на Тихом океане с Японией в 1941—1945 годах. Так что озабоченность американских военных вполне понятна», — сказал аналитик в комментарии RT.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что США сами навязывают Китаю военно-техническое соревнование и конфронтацию в Тихом океане, поэтому опасения Пентагона по поводу военной мощи НОАК звучат абсурдно.

«Китай развивает НОАК за тысячи километров от США и не создаёт для них никакой угрозы. Однако Соединённые Штаты позиционируют себя как глобальную сверхдержаву и считают, что они могут вмешиваться в ситуацию в любой точке мира. Поэтому НОАК даже в Китае им мешает. Давайте представим себе ситуацию, когда китайские военно-морские суда всё время находились бы неподалеку от западного побережья США, заявляя при этом, что ответные действия Вашингтона угрожают Пекину. Вот примерно так сегодня и выглядит ситуация с точки зрения КНР», — сказал специалист в беседе с RT.

Аналитики полагают, что преобразования в ВВС и Космических силах США осуществляются, в том числе, в свете возможного конфликта вокруг Тайваня.

«Тайвань — это самое вероятное направление конфликта между КНР и США. По крайней мере, так считают в Вашингтоне», — говорит Владимир Батюк.

При этом эксперты уверены, что масштабные преобразования в Пентагоне нельзя воспринимать как свидетельство слабости вооружённых сил США.

«Пентагон не испытывает каких-то особых проблем. Просто в Штатах любят проводить реорганизации. Кроме того, такие планы могут позволить выбить из бюджета дополнительные средства. Ещё один важный фактор — изменения в военно-технической области. СВО уже показала, что характер боевых действий меняется, например, увеличивается роль беспилотной авиации. Возможно, в Пентагоне задумались о том, чтобы адаптировать ВВС и Космические силы к новым технологическим реалиям», — резюмировал Владимир Брутер.