В Пентагоне сообщили о начале реорганизации ВВС США
«Цель заключается в том, чтобы наметить и начать реализовывать к январю 2024 года спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав», — приводит ТАСС слова Кендалла на конференции в пригороде Вашингтона.
Он отметил, что такую работу будут направлять «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС США.
Ранее китайское издание Baijiahao сообщало, что российский Ту-160 не уступает самолёту В2 ВВС США.