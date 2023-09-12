В Пентагоне сообщили о начале реорганизации ВВС США

Военно-воздушные и Космические силы США начинают реорганизацию в связи с эпохой «конкуренции великих держав», заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Цель заключается в том, чтобы наметить и начать реализовывать к январю 2024 года спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав», — приводит ТАСС слова Кендалла на конференции в пригороде Вашингтона.

Он отметил, что такую работу будут направлять «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС США.

Ранее китайское издание Baijiahao сообщало, что российский Ту-160 не уступает самолёту В2 ВВС США.