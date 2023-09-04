Baijiahao: российский Ту-160 не уступает американскому самолёту В2

Российский Ту-160, самый большой дальний бомбардировщик в мире, воплощает собой «жестокую красоту» и не уступает американскому американскому самолёту В2, пишут авторы китайской платформы Baijiahao.

Как упоминается в публикации, текст которой приводит ИноСМИ, максимальная полезная нагрузка российского самолёта достигает 45 т, что почти вдвое больше, чем у бомбардировщика США.

Боевой радиус Ту-160 составляет 7,5 тыс. км, а продолжительность автономного полёта достигает 17 тыс. км, что позволяет ему обеспечить «поддержку с воздуха в любой точке мира, не опираясь на зарубежные базы».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее проинспектировал Казанский авиационный завод им. Горбунова, осуществляющий производство стратегических ракетоносцев Ту-160. Ему доложили, что ВС России получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.