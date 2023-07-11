МО: ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160
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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как передаёт сообщение ведомства РИА Новости, Шойгу доложили, что в этом году ВС России получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.
Отмечается, что в соответствии с гособоронзаказом также ведётся производство ещё двух Ту-160.
В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М.