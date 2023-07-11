МО: ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал Казанский авиационный завод им. Горбунова, осуществляющий производство стратегических ракетоносцев Ту-160. Ему доложили, что ВС России получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как передаёт сообщение ведомства РИА Новости, Шойгу доложили, что в этом году ВС России получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

Отмечается, что в соответствии с гособоронзаказом также ведётся производство ещё двух Ту-160.

В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М.