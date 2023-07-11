Узнать больше

МО: ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал Казанский авиационный завод им. Горбунова, осуществляющий производство стратегических ракетоносцев Ту-160. Ему доложили, что ВС России получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.
МО: ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как передаёт сообщение ведомства РИА Новости, Шойгу доложили, что в этом году ВС России получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

Отмечается, что в соответствии с гособоронзаказом также ведётся производство ещё двух Ту-160.

В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить