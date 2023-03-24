Глава «Ростеха» Чемезов заявил о наращивании выпуска ракетоносцев Ту-160М
- РИА Новости
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«Предприятие наращивает выпуск знаменитых «белых лебедей», которые являются визитной карточкой нашей стратегической авиации. Это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям», — сказал Чемезов.
Модернизированные ракетоносцы обладают расширенными боевыми возможностями, а дальнейшее развитие платформы позволит использовать её для новых видов вооружения, в том числе и перспективных, отметила пресс-служба госкорпорации.
14 февраля в Минобороны России сообщили, что два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Продолжительность полёта составила более 13 часов.