Глава «Ростеха» Чемезов заявил о наращивании выпуска ракетоносцев Ту-160М

Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, посетивший предприятие вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Предприятие наращивает выпуск знаменитых «белых лебедей», которые являются визитной карточкой нашей стратегической авиации. Это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям», — сказал Чемезов.

Модернизированные ракетоносцы обладают расширенными боевыми возможностями, а дальнейшее развитие платформы позволит использовать её для новых видов вооружения, в том числе и перспективных, отметила пресс-служба госкорпорации.

14 февраля в Минобороны России сообщили, что два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Продолжительность полёта составила более 13 часов.