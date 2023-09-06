США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
- AFP
Ракета без боевой части была запущена в 01:26 по тихоокеанскому времени (12:26 мск).
«Целью программы испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет является проверка безопасности, защищённости, эффективности и готовности системы вооружения», — говорится в сообщении.
В Пентагоне ранее сообщили, что Вашингтон заранее уведомил Москву о планируемых испытаниях.
В марте Командование глобальных ударов ВВС США сообщило, что Соединённые Штаты провели испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel.