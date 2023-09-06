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США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

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Соединённые Штаты запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытания. Об этом заявили представители калифорнийской военно-воздушной базы Ванденберг.
США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
  • AFP

Ракета без боевой части была запущена в 01:26 по тихоокеанскому времени (12:26 мск).

«Целью программы испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет является проверка безопасности, защищённости, эффективности и готовности системы вооружения», — говорится в сообщении.

В Пентагоне ранее сообщили, что Вашингтон заранее уведомил Москву о планируемых испытаниях.

В марте Командование глобальных ударов ВВС США сообщило, что Соединённые Штаты провели испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel.

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