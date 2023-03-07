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В США сообщили об испытании в марте баллистической ракеты LGM-35A Sentinel

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Командование глобальных ударов ВВС США сообщило, что Соединённые Штаты в марте провели испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel.
В США сообщили об испытании в марте баллистической ракеты LGM-35A Sentinel
  • AP
  • © Michael Peterson/U.S. Air Force

«Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman ранее в этом месяце провели статические огневые испытания LGM-35A Sentinel», — заявило командование в своём Twitter. 

Отмечается, что эта ракета должна будет заменить Minuteman III «в качестве наземной и наиболее оперативной части» американской ядерной триады.

Ранее стало известно, что компания Northrop Grumman осуществила успешные испытания твердотопливного двигателя для первой ступени новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания.

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