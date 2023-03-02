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Рябков: Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания.
Рябков: Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания
  • РИА Новости

«Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Прайс добавил, что США готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ.

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