Рябков: Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания.

«Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Прайс добавил, что США готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ.