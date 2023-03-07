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Northrop Grumman успешно испытала двигатель новой межконтинентальной ракеты США

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Компания Northrop Grumman осуществила успешные испытания твердотопливного двигателя для первой ступени новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel.

«Прошедшие испытания доказывают верность подхода команды разработчиков Sentinel к решению стоящей перед ними задачи и позволяют с уверенностью приступить к следующей фазе испытаний», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что двигатель отработал заданное время, все показатели были в норме.

Также сообщается, что лётные испытания станут следующим этапом.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания.

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