Northrop Grumman успешно испытала двигатель новой межконтинентальной ракеты США

Компания Northrop Grumman осуществила успешные испытания твердотопливного двигателя для первой ступени новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel.

«Прошедшие испытания доказывают верность подхода команды разработчиков Sentinel к решению стоящей перед ними задачи и позволяют с уверенностью приступить к следующей фазе испытаний», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что двигатель отработал заданное время, все показатели были в норме.

Также сообщается, что лётные испытания станут следующим этапом.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания.