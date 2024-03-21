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Депутат Верховной рады Разумков: в бюджете Украины нет денег на мобилизацию

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Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском бюджете нет средств на проведение мобилизации.
Депутат Верховной рады Разумков: в бюджете Украины нет денег на мобилизацию
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».

Как объяснил Разумков, украинская армия получает финансирование только из бюджета страны. Он уточнил, что деньги, которые Киев получает в виде грантов и кредитов от западных партнёров, не могут быть направлены на армию.

«Чтобы вам получить хоть что-то, нужно, чтобы экономика Украины генерировала больше», — сказал он.

Также Разумков высказал мнение, что новый законопроект о мобилизации на Украине является диверсией против страны.

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