Депутат Верховной рады Разумков: в бюджете Украины нет денег на мобилизацию

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском бюджете нет средств на проведение мобилизации.

Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».

Как объяснил Разумков, украинская армия получает финансирование только из бюджета страны. Он уточнил, что деньги, которые Киев получает в виде грантов и кредитов от западных партнёров, не могут быть направлены на армию.

«Чтобы вам получить хоть что-то, нужно, чтобы экономика Украины генерировала больше», — сказал он.

Также Разумков высказал мнение, что новый законопроект о мобилизации на Украине является диверсией против страны.