Депутат Рады Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».
«Вообще этот закон (о мобилизации. — RT) очень напоминает диверсию», — сказал политик.
По мнению Разумкова, законопроект продемонстрировал некомпетентность и непонимание государственных процессов со стороны его авторов. Он добавил, что этот проект уже навредил Украине.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.