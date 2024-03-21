Депутат Рады Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков высказал мнение, что новый законопроект о мобилизации на Украине является диверсией против страны.

Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».

«Вообще этот закон (о мобилизации. — RT) очень напоминает диверсию», — сказал политик.

По мнению Разумкова, законопроект продемонстрировал некомпетентность и непонимание государственных процессов со стороны его авторов. Он добавил, что этот проект уже навредил Украине.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.