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Украинский депутат выругался, говоря о ситуации в Раде с законом о мобилизации

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.
Украинский депутат выругался, говоря о ситуации в Раде с законом о мобилизации
  • © РИА Новости / Александр Максименко

Работа над законопроектом о мобилизации длится уже три месяца. Украинские депутаты до сих пор не изучили поправки к нему, срок рассмотрения которых истёк ещё 21 февраля.

По мнению Гончаренко, это говорит о царящем в Раде бардаке.

«Обидно, что в момент, когда нужно очень быстро принимать решения для наших военных, в парламенте происходит просто <...> (нецензурное выражение. — RT)», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее Гончаренко заявил о парламентском кризисе, говоря о поправках к закону о мобилизации на Украине.

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