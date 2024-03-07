Украинский депутат выругался, говоря о ситуации в Раде с законом о мобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.

Работа над законопроектом о мобилизации длится уже три месяца. Украинские депутаты до сих пор не изучили поправки к нему, срок рассмотрения которых истёк ещё 21 февраля.

По мнению Гончаренко, это говорит о царящем в Раде бардаке.

«Обидно, что в момент, когда нужно очень быстро принимать решения для наших военных, в парламенте происходит просто <...> (нецензурное выражение. — RT)», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее Гончаренко заявил о парламентском кризисе, говоря о поправках к закону о мобилизации на Украине.