В Раде заявили о парламентском кризисе из-за поправок к закону о мобилизации

Украина переживает парламентский кризис, в Верховной раде царит бардак. Об этом сообщил в личном Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.

Возмущение депутата Верховной рады вызвали поправки к правительственному законопроекту о мобилизации, поступившие в большом количестве от фракции «Слуга народа».

«То есть те, которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», — написал он.

Также Гончаренко назвал бардаком отмену запланированных на текущую неделю заседаний. По его словам, парламент и так собирается всего четыре-пять раз в месяц.

Источники украинского издания «СТРАНА.ua» ранее сообщили, что всё больше депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» хотят досрочно сложить мандаты.