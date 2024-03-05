В Раде заявили о парламентском кризисе из-за поправок к закону о мобилизации
- РИА Новости
Возмущение депутата Верховной рады вызвали поправки к правительственному законопроекту о мобилизации, поступившие в большом количестве от фракции «Слуга народа».
«То есть те, которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», — написал он.
Также Гончаренко назвал бардаком отмену запланированных на текущую неделю заседаний. По его словам, парламент и так собирается всего четыре-пять раз в месяц.
Источники украинского издания «СТРАНА.ua» ранее сообщили, что всё больше депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» хотят досрочно сложить мандаты.